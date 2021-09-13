Alanyaspor - Giresunspor: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, GZT Giresunspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.



8'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor kazandığı serbest vuruşta ceza sahasının dışında topun başına geçen Emre Akbaba topu kalenin sağına yükseltti. Altı pasın önünde rakiplerinden sıyrılan Awaziem'in yükselerek yaptığı kafa vuruşu kaleci Onurcan'ın solundan geçerek fileleri havalandırdı: 1-0.



32'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson orta sahadan taşıdığı topu sağ çizgide koşu yapan Juanfran'a aktardı. Bu oyuncu ceza sahası çizgisine kadar sokularak ortaladı. Kale önüne yükselen topa Emre Akbaba'nın kafa vuruşu üst direğe dokunarak auta çıktı.



36'ncı dakikada gelişen Giresunspor atağında Suleymanov ceza alanı dışından sert vurdu fakat top kaleci Serkan'da kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.



67'nci dakikada gelişen GZT Giresunspor atağında ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanata gönderdiği ara pasında topu kontrol eden Diabate rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcu çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere tokatladı.



72'nci dakikada gelişen Giresunspor kontratağında Serginho sol çaprazdan ceza alanına girdi. Direkt kaleye şutlayan Serginho'nun şutu savunmadan sekti ve ardından top kaleci Serkan'da kaldı.



80'inci dakikada ani gelişen Giresunspor atağında Serginho'nun ceza alanına ortasına Diabate kafayı vurdu. Köşeye giden topu Serkan son anda kornere çeldi.



Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.