Direkleri dövdüler

Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye karşı önemli pozisyonlara giren Alanyaspor, direkleri geçemedi. Tam 3 kez şutları direkte patlayan Güney ekibi, topla oynamada da yüzde 61'e 39 üstünlük sağladı. 22. dakikada Salih Uçan'ın, 66'da Juanfran'ın, 74'te de Efkan'ın şutlarında toplar direklerden döndü. Süper Lig'de ekim 2016'dan bu yana Osmanlıspor'dan sonra Fenerbahçe'ye karşı 3 şutu da direkten dönen ilk takım olan Alanyaspor, dün akşam daha çok gol pozisyonuna giren taraftı. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, başarılı pasta da 481'e 261'lik bir istatistiklik yakaladı.

'MESUT'U TUTMALARI İLGİNÇTİ'

Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 90 dakika sonunda şunları söyledi: "İlk yarı derslik bir futbol oynadık. Emre hocayı tebrik ediyorum. O geldikten sonra F.Bahçe farklı bir oyun oynuyor. İkinci yarı Mesut'u oyunda tutmaları ilginç bir karardı ama bizim için iyi oldu. Oyunun geneline hakimdik."