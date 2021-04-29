Haberler Alanyaspor Son dakika spor haberi: Çağdaş Atan ve Efecan Karaca Josef Sural'ı andı

Son dakika spor haberi: ve 'ı andı

Son dakika spor haberleri... Teknik Direktörü ve takım kaptanı , 2 yıl önce deplasmandan dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çek futbolcu 'ı andı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 09:43
Son dakika spor haberi: Çağdaş Atan ve Efecan Karaca Josef Sural'ı andı

Aytemiz Teknik Direktörü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın 'ın ölüm yıl dönümü (29 Nisan 2019). Bu elim kazaya, acı kayba yakınen şahitlik etmiş biri ve Alanyaspor camiası olarak acımız, üzüntümüz ilk günkü kadar büyüktür. Çok iyi bir profesyonel, çok iyi bir insandı. Nurlar içinde uyuması en büyük dileğim" dedi.

Takım kaptanı ise #JoseficinAlanyaspor etiketiyle Sural'ın fotoğrafını paylaşarak 'Seni asla unutmayacağız' notunu yazdı. Atan ve Karaca'nın bu paylaşımına birçok turuncu yeşilli taraftarda destek vererek Sural'ı andı.

'de 28 Nisan 2019'da oynanan - maçının ardından konuk ekip oyuncuları , , , , , ve Sural'ın birlikte Alanya'ya dönmek için kiraladıkları VIP minibüs, -Alanya kara yolunda şehir merkezine 5 kilometre kala mevkisinde yoldan çıkarak devrilmiş, kazada ağır yaralanan Sural, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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