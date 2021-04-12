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'da maçında forma giyemeyecek!

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Akdeniz temsilcisinde şoku yaşanıyor. Başarılı futbolcunun sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:03
Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan Denizlispor maçında forma giyemeyecek!

Spor Toto 'in 34. haftasında sahasında bugün Yukatel 'u karşılaşacak olan 'dan yapılan açıklamada başarılı orta saha oyuncusu 'ın sakatlandığı ve kadroda yer almayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz evinde bugün saat 19.00'da 'u ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada sakatlığı bulunan kaptan 'nın bireysel idmanlara başladığı, oyuncu Salih Uçan'ın ise antrenmanda sakatlanması nedeniyle kadroda yer almayacağı aktarıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Uyluk kasındaki yırtık nedeniyle gördüğü tedavisi tamamlanan takım kaptanımız Efecan Karaca, kondisyoner eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanda uyluk bölgesinden sakatlanan futbolcumuz Salih Uçan'ın tedavisine ise sağlık ekibimiz tarafından başlandı" denildi.

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