Haberler Alanyaspor Son dakika transfer haberi: Alanyaspor'a Moritanyalı kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı kadrosuna kattı

Son dakika transfer haberi: 'a Moritanyalı kanat oyuncusu 'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden , kadrosunu ile güçlendirdi. Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, Moritanyalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:21
Son dakika transfer haberi: Alanyaspor'a Moritanyalı kanat oyuncusu El Mami Tetah'ı kadrosuna kattı

ekiplerinden , Moritanyalı kanat oyuncusu 'ı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, takımlarından 'da forma giyen kanat oyuncusu 2001 doğumlu El Mami Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 'nda da forma giyen El Mami Tetah, hazırlıkları için şu an ülkesinde bulunuyor. Tetah, şampiyonanın ardından takımımıza katılacak."

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