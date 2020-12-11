Son dakika: Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi TFF'den Çağdaş Atan kararı! Sahada olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Çağdaş Atan ile ilgili önemli bir karar aldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekide;

"TFF Tahkim Kurulu 11 Aralık 2020 günlü (63) sayılı toplantısında gündemindeki dosyası inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2020/364 - K.2020/370

Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan ile ilgili PFDK'nın 10.12.2020 tarihli E.2020-2021/424 K.2020-2021/527 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği'nin antrenörü Çağdaş Atan'ın rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00TL para cezasının; olayın oluş şekli dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.500,00TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir."



NE OLMUŞTU?

Alanyaspor'un Gençlerbirliği'nde 2-1 mağlup oluğu mücadelenin 90+7. dakikasında hakem Fırat Aydınus, kendisine itiraz eden teknik direktör Çağdaş Atan'a kırmızı kart göstermişti. Bununla beraber genç teknik adam takımını yanlız bırakmıştı.