Derbi Alanya'nın

Spor Toto Süper Lig'de sezonun flaş takımı Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-yeşilliler, bir gün önce Fenerbahçe'ye bıraktığı liderlik koltuğunu devralırken namağlup unvanını korudu. Kıran Kırana geçen mücadelede Alanya, 4'te Davidson ile etkili geldi ama kaleci Ferhat'ı geçemedi. 33'te Podolski'nin şutunu Marafona kurtardı. 34'te Marafone bu kez Sam'e geçit vermedi. 43'te Salih'in kornerinde Caulker'in kafa vuruşunda top direkten döndü. 45'te Veysel'in müdüdahalesiyle Babacar ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya penaltıyı verdi ancak karar VAR'dan döndü. İlk yarı 0-0 bitti.

HAKAN KIRMIZI GÖRDÜ

Alanyaspor ikinci yarıda da etkili futbolunu sürdürdü. Turuncu-yeşilliler, aradığı golü 55'te buldu. Sağ kanattan yapılan ortada Efecan'dan seken top ceza sahası dışına yöneldi. Gelişine sert vuran Salih Uçan, takımını 1-0 öne geçirdi. 67'de Antalyaspor'da Hakan Özmert ikinci sarıdan kırmızı görüp kızardı. 84'te ise Berkan Kutlu müthiş bir gole imza attı. 50 metre top sürüp rakiplerini geçtikten sonra topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 2-0. Alanyaspor, bu galibiyetle puanını 20'ye yükseltip namağlup şekilde liderliğini sürdürdü.

ERSUN YANAL KÖTÜ BAŞLADI

Tamer Tuna'nın istifasının ardından Antalyaspor'da göreve başlayan teknik direktör Ersun Yanal, yeni macerasına kötü başladı. Tecrübeli hoca, "Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Sahada yaptığımız yanlışları zamanla düzelteceğiz. Bu maçtan ders çıkarmalıyız" dedi.

ATAN: TAKIMI KUTLUYORUM

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 2-0 kazandıkları Antalya mücadelesinin ardından oyuncularını kutladı. İyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini belirten Atan, "Liderliği koruduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.