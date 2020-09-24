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Rosenborg - | CANLI

3. eleme turu heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimizden Aytemiz , tarihinin ilk Avrupa maçında Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:51 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 20:07
Rosenborg - Alanyaspor | CANLI

'nde heyecan, 3. eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda yer alan temsilcilerimizden Aytemiz , ve 'ın aksine tur mücadelesini deplasmanda veriyor.

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İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro.

ROSENBORG: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro

Aytemiz Alanyaspor turu geçmesi halinde, play-off'larda Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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