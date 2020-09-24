Rosenborg - Alanyaspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. eleme turu maçlarıyla devam ediyor. Organizasyonda yer alan temsilcilerimizden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın aksine tur mücadelesini deplasmanda veriyor.
İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Efecan, Bakasetas, Bareiro.
ROSENBORG: Hansen, Konate, Eyjolfsson, Reginiussen, Hedenstad, Konradsen, Skjelbred, Zachariassen, Holse, Islamovic, Adegbenro
Aytemiz Alanyaspor turu geçmesi halinde, play-off'larda Mura-PSV Eindhoven eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.