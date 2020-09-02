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02 Eylül 2020, Çarşamba
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’un rakibi belli

Alanyaspor’un rakibi belli

'nde mücadele edecek 'un 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu.

'nde mücadele edecek 'un 3. eleme turundaki olası rakibi belli oldu. Turuncu- yeşilliler, 'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki maçta turu geçen tarafla karşılaşacak. 24 Eylül'deki karşılaşma deplasmanda olacak.
  1. 2.9.2020
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