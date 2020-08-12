Süper Lig'de corona şoku! Kendisi açıkladı
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü vakaları sürüyor. Süper Lig'de de bazı isimlerde pozitif çıkan sonuçlar sonrası Alanyaspor forması giyen Siopis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
Instagram hesabından açıklamada bulunan Alanyasporlu Yunan oyuncu Siopis, corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Yunan futbolcu, yaptığı açıklamada ''Yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılan koronavirüs testimin pozitif çıktığını benimle tanışan tüm insanlara bildirmeyi bir görev görüyorum. Evde karantina altında kalıyorum. Ülkeye 6 Ağustos Perşembe günü negatif olarak giriş yapmıştım. Gerekli tüm önlemleri aldığımdan ve sağlıklı olduğumdan emin olmak istedim'' sözlerini kullandı.
İşte Siopis'in o paylaşımı...
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