Athletic Bilbao'da corona virüsü şoku! Tam 6 isimde...

İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Athletic Bilbao, sezon öncesi yapılan corona virüsü testlerinden şok bir haber aldı. Bask ekibinin uyguladığı testlerde, 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'dan 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.