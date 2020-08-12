Athletic Bilbao'da corona virüsü şoku! Tam 6 isimde... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da corona virüsü şoku! Tam 6 isimde...

Athletic Bilbao'da corona virüsü şoku! Tam 6 isimde...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkisi futbolda da sürüyor. ekiplerinden 'da gerçekleştirilen testler sonucu 6 oyuncuda pozitif vakaya rastlandı.

İspanya 'nın köklü kulüplerinden , sezon öncesi yapılan corona virüsü testlerinden şok bir haber aldı. Bask ekibinin uyguladığı testlerde, 6 kişinin corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan 'dan 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

  1. 12.08.2020
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