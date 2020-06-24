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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Cavani'ye bir talip daha! Dünya devi devrede

'dan atağı!

Barcelona'dan Edinson Cavani atağı!

devi , Inter'in yıldızı 'i kadrosuna katmak isterken, İtalyan ekibinin 111 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim yapmaması nedeniyle transferden vazgeçti. Katalan basınında yer alan habere göre, Barça'nın Martinez'in yerine 'den ayrılma kararı alan 'nin peşine düştüğü belirtildi.

, için Inter'in 111 milyon euro'dan aşağı inmemesi üzerine rotasını 'ye çevirdi.

Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; bu gelişme sonrası Barcelona, 'den ayrılması kesinleşen Edinson Cavani için temaslara başladı. Daha önce ile görüşen 33 yaşındaki yıldız, Barça'nın teklifi üzerine durumu değerlendirmeye başladı.

Cavani'nin elde olmayan bir forvet türü oluşu, kalitesi, tecrübesi ve finansal açıdan düşük maliyeti nedeniyle Barcelona için bu transferin cazip tarafları olduğu bilgisi verildi.

"TEKLİFLERİ DİNLİYOR, DÜŞÜNÜYORUZ"
iddiaları üzerine İspanya Haber Ajansı EFE'ye konuşan Cavani'nin ağabeyi ve menajeri Walter Guglielmone, "Kulüp ismi vermek doğru değil ama birçok teklif var. Bu teklifleri dinliyor, seçeneklerimizi düşünüyoruz." dedi.

  1. 24.06.2020
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