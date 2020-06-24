Barcelona'dan Edinson Cavani atağı!
La Liga devi Barcelona, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'i kadrosuna katmak isterken, İtalyan ekibinin 111 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim yapmaması nedeniyle transferden vazgeçti. Katalan basınında yer alan habere göre, Barça'nın Martinez'in yerine PSG'den ayrılma kararı alan Edinson Cavani'nin peşine düştüğü belirtildi.
Barcelona, Lautaro Martinez için Inter'in 111 milyon euro'dan aşağı inmemesi üzerine rotasını Edinson Cavani'ye çevirdi.
Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; bu gelişme sonrası Barcelona, PSG'den ayrılması kesinleşen Edinson Cavani için temaslara başladı. Daha önce Atletico Madrid ile görüşen 33 yaşındaki yıldız, Barça'nın teklifi üzerine durumu değerlendirmeye başladı.
Cavani'nin elde olmayan bir forvet türü oluşu, kalitesi, tecrübesi ve finansal açıdan düşük maliyeti nedeniyle Barcelona için bu transferin cazip tarafları olduğu bilgisi verildi.
"TEKLİFLERİ DİNLİYOR, DÜŞÜNÜYORUZ"
Transfer iddiaları üzerine İspanya Haber Ajansı EFE'ye konuşan Cavani'nin ağabeyi ve menajeri Walter Guglielmone, "Kulüp ismi vermek doğru değil ama birçok teklif var. Bu teklifleri dinliyor, seçeneklerimizi düşünüyoruz." dedi.
- 24.06.2020
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