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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Alanya’ya sambacı kanat

Alanya’ya sambacı kanat

Ligi 5. tamamlayıp Avrupa vizesi alan kupa finalisti Alanya, ’de Guimaraes’te 10 gol, 11 asistle oynayan sol açık ’la anlaştı.

Süper Lig'i 5. tamamlayan ve 'ne katılma hakkı kazanan, finalisti , transferinde mutlu sona ulaştı. 'de V.Guimaraes'te oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, Portekiz medyasına yaptığı açıklamada, "Ayrılma zamanı geldi. Vitoria'ya sonsuza kadar minnettarım ama 29 yaşındayım ve şimdi yeni yönleri takip etme zamanı. Alanyaspor bana güvendi. Gidiyorum çünkü ayrıca takım Avrupa Ligi'nde. Kariyerim için umut verici bir mücadele" dedi. ekibinin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı sambacı için kulübüyle 2 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Bu sezon V.Guimaraes formasıyla çok iyi bir performans sergileyen, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Davidson; 44 resmi karşılaşmaya çıktı, 10 gol attı, 11 de asist yaptı.

  1. 12.8.2020
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