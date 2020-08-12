Alanya’ya sambacı kanat

Süper Lig'i 5. tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan, Türkiye Kupası finalisti Alanyaspor, Davidson transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz'de V.Guimaraes'te oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, Portekiz medyasına yaptığı açıklamada, "Ayrılma zamanı geldi. Vitoria'ya sonsuza kadar minnettarım ama 29 yaşındayım ve şimdi yeni yönleri takip etme zamanı. Alanyaspor bana güvendi. Gidiyorum çünkü ayrıca takım Avrupa Ligi'nde. Kariyerim için umut verici bir mücadele" dedi. Akdeniz ekibinin 3 yıllık sözleşme imzalayacağı sambacı için kulübüyle 2 milyon euro bonservis karşılığında el sıkıştığı öğrenildi. Bu sezon V.Guimaraes formasıyla çok iyi bir performans sergileyen, sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Davidson; 44 resmi karşılaşmaya çıktı, 10 gol attı, 11 de asist yaptı.