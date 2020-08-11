Papiss Cisse zirvede
Alanyasporlu Papiss Cisse, performansıyla kariyerinin zirvesine çıktı. 22 golle kariyerinin zirvesine çıkan Cisse, Alanya’nın Süper Lig tarihindeki en golcü futbolcusu unvanını aldı.
Ligde geride kalan sezonda attığı 22 golle "gol krallığı" yarışını 2. sırada tamamlayan 35 yaşındaki Cisse, Alanyaspor'ın Süper Lig tarihi boyunca en fazla gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Öte yandan Cisse, gollerinin çoğunu maçların ikinci yarılarında kaydetti. Golcü oyuncu, 5 ligde toplam 128 golünün 55'ini karşılaşmaların ilk yarılarında, 73'ünü ikinci yarılarda attı. Beşiktaş'ın transfer etmeye çalıştığı Cisse, performansıyla siyah-beyazlıların listesine girmişti.
- 11.8.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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