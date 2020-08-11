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11 Ağustos 2020, Salı
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Papiss Cisse zirvede

Alanyasporlu , performansıyla kariyerinin zirvesine çıktı. 22 golle kariyerinin zirvesine çıkan Cisse, Alanya’nın tarihindeki en golcü futbolcusu unvanını aldı.

Ligde geride kalan sezonda attığı 22 golle "gol krallığı" yarışını 2. sırada tamamlayan 35 yaşındaki Cisse, Alanyaspor'ın tarihi boyunca en fazla gol atan oyuncusu unvanını kazandı. Öte yandan Cisse, gollerinin çoğunu maçların ikinci yarılarında kaydetti. Golcü oyuncu, 5 ligde toplam 128 golünün 55'ini karşılaşmaların ilk yarılarında, 73'ünü ikinci yarılarda attı. 'ın transfer etmeye çalıştığı Cisse, performansıyla siyah-beyazlıların listesine girmişti.

  1. 11.8.2020
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