Cisse'nin yerine Sowe geliyor - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Cisse'nin yerine Sowe geliyor

Cisse'nin yerine Sowe geliyor

Senegalli golcüsü 'yle kontratı sona eren ve anlaşamadığı takdirde alternatiflerini arayan , rotasını 'a çevirdi. Bulgar basını, ekibinin 'da forma giyen ile ilgilendiğini öne sürdü.

Senegalli golcüsü 'yle kontratı sona eren ve anlaşamadığı takdirde alternatiflerini arayan , rotasını 'a çevirdi. Bulgar basını, ekibinin 'da forma giyen ile ilgilendiğini öne sürdü. Turuncu- yeşillilerin, takımıyla 2022'ye kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Gambiyalı golcü için 1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. 1.91 boyundaki Sowe, geçen sezon oynadığı 27 maçta 9 gol, 4 asistlik bir katkı sağladı.
  1. 10.8.2020
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