Alanyaspor’da Corona şoku! - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Alanyaspor’da Corona şoku!

’da Corona şoku!

Alanyaspor’da Corona şoku!

, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla derinden sarsıldı

, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla derinden sarsıldı. O isim ise takımın Yunan ön liberosu Siopis. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, geçen hafta katıldıkları bir düğünün ardından hamile eşiyle birlikte testinin pozitif çıktığını açıkladı.
  1. 13.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanyaspor’da Corona şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA