Süper Lig'in yıldızı İspanya'da konuştu: Türkiye koronavirüs için güçlü önlemler aldı!  - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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'in yıldızı 'da konuştu: koronavirüs için güçlü önlemler aldı!

Süper Lig'in yıldızı İspanya'da konuştu: Türkiye koronavirüs için güçlü önlemler aldı!

ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen , 'nın Marca gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, 'nin koronavirüs ile ilgili aldığı önlemlere değinirken, "Türkiye başından beri güçlü önlemler aldı." dedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Daha önce Leganes, Deportivo, Betis, Watford ve Castilla formalarını terleten , İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda ligimizde Alanyaspor forması terleten oyuncu, Marca Gazetesi'ne verdiği röportajda 'nin koronavirüs için aldığı önlemlere değindi.

Avrupa ve dünyada bir çok ligin ertelenmesine ya da askıya alınmasına neden olan koronavirüs, Türkiye'de 'seyircisiz oynanma yasağı' ile etkisini göstermişti. Avrupa'da oldukça merak edilen bu duruma dair Juanfran, açıklık getirdi.

İspanyol futbolcu, yaptığı konuşmada, "O gün sadece 1 vaka olduğu için seyircisiz oynamaya başladı. Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynanan Başakşehir - Kopenhag maçı seyircili oynandı çünkü maçın oynandığı gün itibariyle 1 tane bile virüslü yoktu. Sonrasında herkes, Türkiye başta olmak üzere koronavirüsü çok ciddiye aldılar ve virüsün girmesine izin vermediler. Türkiye, Çin, İran ve bazı Avrupa ülkelerine sınırlarını kapattı... Ve başından beri güçlü önlemler aldı. Havaalanında tüm yolcuları izleyen termal kameraları var. Kulübümüz, gezilerimiz için bize maske ve eldiven sağladı. Antrenman yapacağız, olağan yaşayacağız. Kulübümüz, yaz aylarından bu yana her şeyi dezenfekte ediyor. Risklerin olabileceğinin farkındalar ancak sakin kalıyorlar. Sanırım, Mayıs ayına kadar seyircisiz oynanacak." dedi.

"HALK, DEVLETİN SÖYLEDİKLERİNE ÇOK SAYGILI"

Yıldız futbolcu konuşmasının devamında, ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray - derbisine değinirken, "En başından beri kurallara saygı duyuyorlar. Galasaray - Beşiktaş maçında istenildiği gibi konsantrasyon yoktu. Ancak halk, devletin söylediklerine çok saygılı." dedi.

  1. 17.03.2020
  2. Güncelleme: 17.03.2020 14:28
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