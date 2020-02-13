Erol Bulut: Tarih yazdık - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Erol Bulut: Tarih yazdık

Erol Bulut: Tarih yazdık

Erol Bulut: Tarih yazdık

'tan mutlusu yok.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan mutlusu yok. Takımına övgüler yağdıran Bulut, "İyi oynamadık ama turu geçtiğimiz için mutluyum. Alanya'nın bugüne kadar yarı finale gelmediğini görüyoruz. Futbolcularımı tebrik ediyorum, tarih yazdık. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Yarı finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Bir hedefi en üstte olmalı. Benim de görüşüm bu şekilde. Her takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ekibimle. Ekibime de teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

  1. 13.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut: Tarih yazdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN