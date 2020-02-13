Erol Bulut: Tarih yazdık

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan mutlusu yok. Takımına övgüler yağdıran Bulut, "İyi oynamadık ama turu geçtiğimiz için mutluyum. Alanya'nın bugüne kadar yarı finale gelmediğini görüyoruz. Futbolcularımı tebrik ediyorum, tarih yazdık. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Yarı finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Bir teknik direktörün hedefi en üstte olmalı. Benim de görüşüm bu şekilde. Her takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ekibimle. Ekibime de teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.