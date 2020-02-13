Erol Bulut: Tarih yazdık
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan mutlusu yok.
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'tan mutlusu yok. Takımına övgüler yağdıran Bulut, "İyi oynamadık ama turu geçtiğimiz için mutluyum. Alanya'nın bugüne kadar yarı finale gelmediğini görüyoruz. Futbolcularımı tebrik ediyorum, tarih yazdık. Onları canı gönülden tebrik ediyorum. Yarı finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Bir teknik direktörün hedefi en üstte olmalı. Benim de görüşüm bu şekilde. Her takımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ekibimle. Ekibime de teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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