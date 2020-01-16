Avantaj Alanya'da

Kupada son 16 turu ilk maçında ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor, kadrosunda büyük bir değişime giden Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk 20 dakikada şov yapan Akdeniz ekibi, 12'de Welinton, 15'te Fernandes'le 2-0'ı buldu. Paşa, 42'de Thiam'la farkı bire indirdi. Turuncu-yeşillilerin gol ayağı Cisse, 45'te ilk yarının sonucunu ilan etti: 3-1. 2. yarıda skoru korumasını bilen Alanya, maçtan 3-1 galip ayrılırken, çift sarıdan kırmızı gören Welinton, ligde Kayseri maçında cezalı duruma düştü.



"LİG ÖNCESI MORAL KAZANDIK"

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, K.Paşa galibiyetiyle ligde Kayseri maçı öncesi moral kazandıklarını söyledi. Bulut, "Maça çok iyi başladık. Kampta yaptığımız hazırlıkların işe yaradığını gördük. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kayseri maçı öncesinde de moral kazandık" diye konuştu.