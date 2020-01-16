Avantaj Alanya'da
Alanya, yabancı yıldızları Welinton, Fernandes ve Cisse’yle coştu. Thiam’la tek gol bulan Kasımpaşa, turu zora soktu.
Kupada son 16 turu ilk maçında ligin flaş ekiplerinden Alanyaspor, kadrosunda büyük bir değişime giden Kasımpaşa'yı konuk etti. İlk 20 dakikada şov yapan Akdeniz ekibi, 12'de Welinton, 15'te Fernandes'le 2-0'ı buldu. Paşa, 42'de Thiam'la farkı bire indirdi. Turuncu-yeşillilerin gol ayağı Cisse, 45'te ilk yarının sonucunu ilan etti: 3-1. 2. yarıda skoru korumasını bilen Alanya, maçtan 3-1 galip ayrılırken, çift sarıdan kırmızı gören Welinton, ligde Kayseri maçında cezalı duruma düştü.
"LİG ÖNCESI MORAL KAZANDIK"
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, K.Paşa galibiyetiyle ligde Kayseri maçı öncesi moral kazandıklarını söyledi. Bulut, "Maça çok iyi başladık. Kampta yaptığımız hazırlıkların işe yaradığını gördük. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kayseri maçı öncesinde de moral kazandık" diye konuştu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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