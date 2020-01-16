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16 Ocak 2020, Perşembe
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Avantaj Alanya'da

Avantaj Alanya'da

Alanya, yabancı yıldızları Welinton, ve ’yle coştu. ’la tek gol bulan , turu zora soktu.

Kupada son 16 turu ilk maçında ligin flaş ekiplerinden , kadrosunda büyük bir değişime giden 'yı konuk etti. İlk 20 dakikada şov yapan ekibi, 12'de Welinton, 15'te 'le 2-0'ı buldu. Paşa, 42'de 'la farkı bire indirdi. Turuncu-yeşillilerin gol ayağı , 45'te ilk yarının sonucunu ilan etti: 3-1. 2. yarıda skoru korumasını bilen Alanya, maçtan 3-1 galip ayrılırken, çift sarıdan kırmızı gören Welinton, ligde maçında cezalı duruma düştü.

"LİG ÖNCESI MORAL KAZANDIK"
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, K.Paşa galibiyetiyle ligde Kayseri maçı öncesi moral kazandıklarını söyledi. Bulut, "Maça çok iyi başladık. Kampta yaptığımız hazırlıkların işe yaradığını gördük. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kayseri maçı öncesinde de moral kazandık" diye konuştu.

  1. 16.1.2020
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