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MAÇ SONUCU | Alanyaspor 3 - 1 Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Süper Lig ekipleri Alanyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı! İşte karşılaşmanın özeti ve golleri...

Giriş: 15.01.2020 11:56 Güncelleme: 15.01.2020 17:58

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu 1. maçında Alanyaspor, evinde Kasımpa'yı ağırladı. Mücadele, Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skor, ev sahibi ekibin avantajı yakalamasına neden oldu.

Alanyaspor, karşılaşmaya Marafona, Kaan, Tzavellas, Welinton, Baiano , Ceyhun, Musa, Umut, Fernandes, Efecan, Cisse 11'iyle başladı. Kasımpaşa ise Fatih Öztürk, T. Brecka, Tarkan Serbest, Jorge Fernandes, Özgür Çek, İlhan Depe, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Mame Thiam , Ahmet Hakan Demirli 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk golü, Alanyaspor'dan geldi. Ceyhun Gülselam'ın asistinde Kasımpaşa ağlarını sarsan Welinton, takımına 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Alanyaspor, 2. golünü Kaan Kanak'ın asistinde 15. dakikada Junior Fernandes ile buldu.


Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Thiam, Kasımpaşa'nın golünü bularak skoru 2-1'e getirdi.

Alanyasporlu Cisse, 45+1'de bulduğu golle 2 farklı üstünlüğü sağladı ve durumunu 3-1'e getirdi. Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

ALANYA KIZARDI

Öte yandan Welinton, 49. ve 62. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kart görerek Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı.

RÖVANŞ 22 OCAK'TA

Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki rövanş karşılaşması 22 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'te İstanbul'da oynanacak.

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