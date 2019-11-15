Fernandes’e 3 maç men
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzon maçında kırmızı gören Alanyasporlu Fernandes'e hakeme yönelik hakaretten 3 maç ceza verdiğini açıkladı.
PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu, Trabzon maçında kırmızı gören Alanyasporlu Fernandes'e hakeme yönelik hakaretten 3 maç ceza verdi. İhraç edilen Rize antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a da hakem ve 4. hakeme hakaret ve hareketten 4 maç men ceza verildi.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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