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15 Kasım 2019, Cuma
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Fernandes’e 3 maç men

Fernandes’e 3 maç men

Profesyonel Futbol , maçında kırmızı gören 'e hakeme yönelik hakaretten 3 maç ceza verdiğini açıkladı.

kararları açıklandı. , maçında kırmızı gören 'e hakeme yönelik hakaretten 3 maç ceza verdi. İhraç edilen antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a da hakem ve 4. hakeme hakaret ve hareketten 4 maç men ceza verildi.

  1. 15.11.2019
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