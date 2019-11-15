Fernandes’e 3 maç men

PFDK kararları açıklandı. Disiplin Kurulu, Trabzon maçında kırmızı gören Alanyasporlu Fernandes'e hakeme yönelik hakaretten 3 maç ceza verdi. İhraç edilen Rize antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a da hakem ve 4. hakeme hakaret ve hareketten 4 maç men ceza verildi.