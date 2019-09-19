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19 Eylül 2019, Perşembe
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'a yeni sponsor

Alanyaspor'a yeni sponsor

lideri Aytemiz 'a dövme firması , sponsorluk anlaşması imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, kulüp başkanı Hasan ve Cleopatra Ink firmasının sahibi katıldı.

Turuncu-yeşilli kulüp, dövme firması ile anlaşma imzaladı.

, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz 'un ilk kez bir çorap sponsoru olduğunu söyledi.

Alanya'nın genç iş adamlarından 'nin sponsor olma talebinin diğer firmalara örnek olmasını temenni eden Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte Alanya halkımızın daha duyarlı olacağını ve kulübümüze destek vereceğini umuyoruz." dedi.

Karadere ise Avrupa'nın birçok ülkesinde dövme stüdyoları olan firmalarının Alanya'nın markası olduğunu belirtti.

Alanya'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Karadere, "Bu şehirde doğduk, bu şehirde ilerleyeceğiz ve sadece bu şehre destek olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

  1. 19.09.2019
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