Alanyaspor'a yeni sponsor

Turuncu-yeşilli kulüp, dövme firması Cleopatra Ink ile anlaşma imzaladı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Aytemiz Alanyaspor'un ilk kez bir çorap sponsoru olduğunu söyledi.

Alanya'nın genç iş adamlarından Halil İbrahim Karadere'nin sponsor olma talebinin diğer firmalara örnek olmasını temenni eden Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte Alanya halkımızın daha duyarlı olacağını ve kulübümüze destek vereceğini umuyoruz." dedi.

Karadere ise Avrupa'nın birçok ülkesinde dövme stüdyoları olan firmalarının Alanya'nın markası olduğunu belirtti.

Alanya'yı hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydeden Karadere, "Bu şehirde doğduk, bu şehirde ilerleyeceğiz ve sadece bu şehre destek olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.