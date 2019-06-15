Alanya’ya maestro
Turuncu-yeşilliler, AEK’nin Yunan on numarası Tasos Bakasetas’la anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi 800 bin Euro...
Erol Bulut'la imzaları attıktan sonra transfere yönelen Alanyaspor, ilk takviyesini de yapıyor... Turuncu-yeşilli ekibin, AEK forması giyen Yunan on numara Tasos Bakasetas'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibine 800 bin euro öneren Alanyaspor'un, pazarlıklarda son aşamaya geldiği bildirildi. Kanatlarda da forma giyen Bakasetas'la 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Asteras Tripolis, Aris ve Panionios formaları da giyen Yunan yıldız, geçen geçen sezon AEK formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı.
- 15.6.2019
-
Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
-
Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
-
Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
Alanya’ya maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.