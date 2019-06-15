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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Alanya’ya maestro

Alanya’ya maestro

Turuncu-yeşilliler, ’nin Yunan on numarası ’la anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi 800 bin Euro...

Erol Bulut'la imzaları attıktan sonra transfere yönelen , ilk takviyesini de yapıyor... Turuncu-yeşilli ekibin, forması giyen Yunan on numara 'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibine 800 bin euro öneren Alanyaspor'un, pazarlıklarda son aşamaya geldiği bildirildi. Kanatlarda da forma giyen Bakasetas'la 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. , Aris ve Panionios formaları da giyen Yunan yıldız, geçen geçen sezon AEK formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol, 3 asistle oynadı.

  1. 15.6.2019
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