Erol Bulut resmen Alanya’da
Alanyaspor, daha önce anlaşma sağladığı Erol Bulut'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Malatya'da başarılı olduk. Şu andan itibaren Alanyaspor'la maceramız başladı." şeklinde konuştu.
Alanyaspor, daha önce anlaşma sağladığı Erol Bulut'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Malatya'da başarılı olduk. Şu andan itibaren Alanyaspor'la maceramız başladı. Yapılacak yeni takviyelerle birlikte Alanyaspor'u herkesin istediği yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.
AKMAN BAŞLADI
Gazişehir Gaziantep'te olağan genel kurulda güven tazeleyen Adil Sani Konukoğlu, sportif direktörlüğe Ayhan Akman'ı getirdiklerini ve dün itibariyle göreve başladığını ifade etti.
ULAŞ SİVAS YOLUNDA
Sivasspor'un, Altay forması giyen genç savunmacı Ulaş Zengin için teklif yaptığı öğrenildi. İzmir ekibinin, 21 yaşındaki stoper için 2 milyon TL ve sonraki satıştan da pay istediği belirtilirken; taraflar arasında pazarlığın son aşamaya geldiği bildirildi.
BURUK İMZALIYOR
Başakşehir, Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirildiğini duyurdu. 45 yaşındaki teknik adamın bugün 11.00'de resmi imzaya atacağı bildirildi. Son olarak Çaykur Rize'yi çalıştıran Buruk, performansıyla beğeni topladı.
6 MİLYON EURO İSTEDİ
Yeni Malatyaspor'la anlaşma sağlayan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı yönetimden 6 milyon euro'luk bir transfer bütçesi istedi. Adil Gevrek ve kurmaylarının, transfer için kolları sıvadığı öğrenildi. Malatya, Yalçına'a kısa süre içerisinde 2 yıllık resmi imzayı attıracak.
- 11.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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