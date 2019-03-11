Alanyaspor ile BB. Erzurumspor maçında penaltı şov
11 Mart 2019, Pazartesi
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ile BB. Erzurumspor maçında penaltı şov

Alanyaspor ile BB. Erzurumspor maçında penaltı şov

, 25 yıl sonra 4 penaltı atılan maçta, ’u 2-1 yendi. ’de gol perdesini açan Cisse, 2 penaltı kaçırıp bu sezon 4. kez şanssızlığını kıramadı.

'de üst sıralara adım atmak isteyen , penaltı düellosunun yaşandığı tarihi maçta, düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u da puansız gönderdi. 10'da Cisse'nin golü ofsayttan VAR'a takıldı. 20'de Welinton'un kafa vuruşu direkte patladı. 45+1'de bu sezon 7. asistine imza atan Efecan, Cisse'ye müthiş bir orta kesti, Senegalli yıldız da altı pasta kafayla ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

ALANYASPOR ECEL TERLERİ DÖKTÜ
İkinci yarıda ise penaltı şov vardı. 49'da VAR'dan verilen penaltıda Cisse, Sehic'i geçemedi. 56'da yine beyaz noktayı gösterdi. Welinton farkı ikiye çıkardı: 2-0. 75'te bu sefer 'a penaltı çalındı. Sunu farkı bire düşürdü: 2-1. 90+2'de Alanya, bir penaltı daha kazandı. Yine Cisse topun başına geldi, bu sefer de üstten dışarı attı. Tarihi maçı Alanya 2-1 kazandı.

SERGEN'DEN CİSSE'YE TEBRİK
Cisse, üzüntüsünden maç sonu direkt soyunma odasına gitti. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Cisse için, "Cisse sorumluluk aldı, daha fazla aldı. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan, bu zordur. Bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum" yorumu yaptı.

HAMZAOĞLU İLK MAÇINDA YIKILDI
Erzurumspor Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Hamzaoğlu yaptığı değerlendirmede, "Alanya'yı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi" dedi.
G.Saray'ın 1994'te 'u 6-1 yendiği maçta verilen 4 penaltı Süper Lig rekoruydu.
Alanya'da , maç boyunca 14 sprint atarak, sahanın en çok sprint atan oyuncusu oldu.

BURSASPOR KRİTİK VİRAJDA
Başkent deplasmanında Ankaragücü'nden 1 puan alan , ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başladı. Haftayı 1 puanla kapatan düşme potasındaki 'nin 1 puan üstünde 28 puanla 15. sıradaki Timsah, bu hafta evinde ağırlayacağı G.Saray'ı puansız gönderip çıkışa geçmek istiyor.

MALATYASPOR KUPAYI İSTİYOR
Esenler'de mağaza açılışına katılan Başkanı Adil Gevrek, takımın ligdeki kötü gidişatına rağmen 'nda hedefe ulaşmak istediklerini vurguladı. Başkan Gevrek, "Önümüzde bir G.Saray maçı var. Onu da geçerek final oynayıp, kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

  1. 11.3.2019
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