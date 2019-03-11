Alanyaspor ile BB. Erzurumspor maçında penaltı şov

Süper Lig'de üst sıralara adım atmak isteyen Alanyaspor, penaltı düellosunun yaşandığı tarihi maçta, düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u da puansız gönderdi. 10'da Cisse'nin golü ofsayttan VAR'a takıldı. 20'de Welinton'un kafa vuruşu direkte patladı. 45+1'de bu sezon 7. asistine imza atan Efecan, Cisse'ye müthiş bir orta kesti, Senegalli yıldız da altı pasta kafayla ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.



ALANYASPOR ECEL TERLERİ DÖKTÜ

İkinci yarıda ise penaltı şov vardı. 49'da VAR'dan verilen penaltıda Cisse, Sehic'i geçemedi. 56'da Mete Kalkavan yine beyaz noktayı gösterdi. Welinton farkı ikiye çıkardı: 2-0. 75'te bu sefer Erzurum'a penaltı çalındı. Sunu farkı bire düşürdü: 2-1. 90+2'de Alanya, bir penaltı daha kazandı. Yine Cisse topun başına geldi, bu sefer de üstten dışarı attı. Tarihi maçı Alanya 2-1 kazandı.



SERGEN'DEN CİSSE'YE TEBRİK

Cisse, üzüntüsünden maç sonu direkt soyunma odasına gitti. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise Cisse için, "Cisse sorumluluk aldı, daha fazla aldı. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan, bu zordur. Bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum" yorumu yaptı.



HAMZAOĞLU İLK MAÇINDA YIKILDI

Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Hamzaoğlu yaptığı değerlendirmede, "Alanya'yı tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi" dedi.

G.Saray'ın 1994'te Samsunspor'u 6-1 yendiği maçta verilen 4 penaltı Süper Lig rekoruydu.

Alanya'da Ozan Tufan, maç boyunca 14 sprint atarak, sahanın en çok sprint atan oyuncusu oldu.



BURSASPOR KRİTİK VİRAJDA

Başkent deplasmanında Ankaragücü'nden 1 puan alan Bursaspor, ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başladı. Haftayı 1 puanla kapatan düşme potasındaki Göztepe'nin 1 puan üstünde 28 puanla 15. sıradaki Timsah, bu hafta evinde ağırlayacağı G.Saray'ı puansız gönderip çıkışa geçmek istiyor.



MALATYASPOR KUPAYI İSTİYOR

İstanbul Esenler'de mağaza açılışına katılan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın ligdeki kötü gidişatına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşmak istediklerini vurguladı. Başkan Gevrek, "Önümüzde bir G.Saray maçı var. Onu da geçerek final oynayıp, kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.