Alanyaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı
26 Şubat 2019, Salı
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’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı

Alanyaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı

Aytemiz , Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz , 'in 24. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman, core - kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde topa sahip olma çalışması ve dar alanda 3'lü turnuva yaptı.

Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 26.02.2019
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