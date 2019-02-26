Alanyaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı
Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman, core - kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra çabukluk ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde topa sahip olma çalışması ve dar alanda 3'lü turnuva yaptı.
Alanyaspor, çalışmalarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Alanyaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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