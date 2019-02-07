Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz

Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun hazır olmadığını ifade eden Yalçın, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.