Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"
07 Şubat 2019, Perşembe
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: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

Teknik Direktörü , yeni transfer ile ilgili, "Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

ekiplerinden 'da teknik direktör , düzenlediği basın toplantısında 'la ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.

Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz

'den kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun hazır olmadığını ifade eden Yalçın, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 7.2.2019 16:42
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