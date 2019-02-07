Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni transfer Ozan Tufan ile ilgili, "Onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, düzenlediği basın toplantısında Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı bir yorum yaptı.
Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz
Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun hazır olmadığını ifade eden Yalçın, "Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz. 13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış bir oyuncu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 7.2.2019 16:42
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
Sergen Yalçın: "Ozan'ı futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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