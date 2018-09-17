Alanya'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, son haftalarda hücum gücü yüksek en iyi takımlardan biriyle maç yaptıklarını söyledi.

Trabzonspor takımının, özellikle Sosa, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliğine ulaştığını vurgulayan Bakkal, "Ancak biz de geriye koşuda lig lideriydik. Geriye yerleşmeyi en iyi yapan bizdik. Ancak burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalışarak giderdik." diye konuştu.

Bakkal, oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapma isteğinin inanılmaz olduğunu belirterek bu mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti.

Efecan Karaca, Ceyhun Gülselam ve Villafanez ile Trabzonspor'un dönen toplarını alarak sonuca gittiklerini anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih Demiral ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci Ufuk Ceylan da çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor."

Bakkal, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyetin iyi olduğunu belirterek, "Devam edeceğiz. 6 puan güzel. Daha iyisini de yapabilirdik ama ligde 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık. Son iki haftada 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. Alanyaspor'u galibiyetten dolayı tebrik eden Karaman, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk ancak biz değerlendiremedik. Sonra rakibimiz de ikinci golü atacak pozisyonlar buldu. Onlar da değerlendiremedi. Bizim tarzımızdaki takımlar, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup daha çok mücadele etmeliler. Biz bugün bunda yetersiz kaldık."

Karaman, maç boyunca topun daha çok kendilerinde olduğunu ve top oynar gibi göründüklerini söyledi. Bunun mazeret olamayacağını dile getiren Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu sözlerine ekledi.