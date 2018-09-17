Mesut Bakkal: Merih Demiral inanılmaz oynadı – Fotomaç – 17 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    : Merih Demiral inanılmaz oynadı

    Mesut Bakkal: Merih Demiral inanılmaz oynadı

    'in 5. haftasında 'u 1-0 mağlup eden Aytemiz 'un teknik direktörü , "Ligde 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık. Son iki haftada 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum." dedi.

    Alanya'daki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, son haftalarda hücum gücü yüksek en iyi takımlardan biriyle maç yaptıklarını söyledi.

    takımının, özellikle Sosa, Yusuf Yazıcı, , Abdülkadir Ömür ve Rodallega gibi oyuncular topla buluştuklarında inanılmaz bir hücum etkinliğine ulaştığını vurgulayan Bakkal, "Ancak biz de geriye koşuda lig lideriydik. Geriye yerleşmeyi en iyi yapan bizdik. Ancak burada biraz eksikliğimiz de vardı. Bu da agresiflikti. Bunu da hafta içi iyi çalışarak giderdik." diye konuştu.

    Bakkal, oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapma isteğinin inanılmaz olduğunu belirterek bu mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti.

    Efecan Karaca, ve Villafanez ile Trabzonspor'un dönen toplarını alarak sonuca gittiklerini anlatan Bakkal, şunları kaydetti:

    "Savunma iyi oynadı. Özellikle Merih Demiral ve Tzavellas inanılmaz oynadı. Kaleci da çok güven vermeye başladı. Biraz da iki maçtır pozisyon veriyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle Trabzon'u oyuna sokmayan, ikinci bölgede top kazanmayı bilen, kazandığıyla atağa giden takımımı kutluyorum. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Arkamızda olduklarında kazanmak daha kolay oluyor."

    Bakkal, 3 haftalık mağlubiyetten sonra 2 haftalık galibiyetin iyi olduğunu belirterek, "Devam edeceğiz. 6 puan güzel. Daha iyisini de yapabilirdik ama ligde 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık. Son iki haftada 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Trabzonspor cephesi

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise kaybettikleri için üzgün olduğunu belirtti. 'u galibiyetten dolayı tebrik eden Karaman, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

    "Maç başında beklemediğimiz bir gol yedik ama önümüzde uzun bir süre vardı. Maçı çevirebileceğimiz, ortak olabileceğimiz pozisyonlar da bulduk ancak biz değerlendiremedik. Sonra rakibimiz de ikinci golü atacak pozisyonlar buldu. Onlar da değerlendiremedi. Bizim tarzımızdaki takımlar, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan daha fazla üretmeliler, daha fazla gayret göstermeliler, daha çok koşup daha çok mücadele etmeliler. Biz bugün bunda yetersiz kaldık."

    Karaman, maç boyunca topun daha çok kendilerinde olduğunu ve top oynar gibi göründüklerini söyledi. Bunun mazeret olamayacağını dile getiren Karaman, kaybetmenin üzücü olduğunu sözlerine ekledi.

    1. 18.9.2018 00:34
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