Bakkal açıkladı: Bobo geliyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bakkal açıkladı: geliyor

    Bakkal açıkladı: <a href="/index/bobo?id=13b51baa-6d68-4cd0-a90e-0e45f7269b81" class="" rel="tag">Bobo</a> geliyor
    , Sydney'de oynayan Brezilyalı ile anlaşma sağladı. Teknik direktör , Sydney'de oynayan 33 yaşındaki oyuncu ile anlaştıklarını bildirdi. Bakkal, "Kadromuzu koruduk. 'yu da aldık. O da pazartesi (yarın) geliyor" diye konuştu.
    1. 8.7.2018
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