Ne Alanyaspor ne Osmanlıspor
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi ekip Emre Akbaba ile 33’te öne geçti. Osmanlıspor 48’de Ceyhun’la eşitliği sağlayıp, 1 puan aldı
NEFES NEFESE
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan olmazken Alanyaspor puanın ı 36'ya çıkardı.
ALANYA'YA OTOBÜS
Alanyaspor'a otobüs hediye edildi. Maç öncesi statta düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı. Bükan Çavuşoğlu, Alanyaspor'a hediye edilen otobüs için Türel'e teşekkür etti.
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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