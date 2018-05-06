Ne Alanyaspor ne Osmanlıspor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Ne ne

    Ne Alanyaspor ne Osmanlıspor

    Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi ekip Emre Akbaba ile 33’te öne geçti. 48’de Ceyhun’la eşitliği sağlayıp, 1 puan aldı

    'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. 33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı. 48'de Musa'nın pasıyla buluşan Ceyhun topu ağlara gönderdi: 1-1. 55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya yükseltti. Emre'nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas'ta kaldı. 66. dakikada gole çok yaklaştı. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı. Zorlu mücadele 1-1 sona erdi.

    NEFES NEFESE
    Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan olmazken puanın ı 36'ya çıkardı.



    ALANYA'YA OTOBÜS
    Alanyaspor'a otobüs hediye edildi. Maç öncesi statta düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı. Bükan Çavuşoğlu, Alanyaspor'a hediye edilen otobüs için Türel'e teşekkür etti.
    1. 6.5.2018
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