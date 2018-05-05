Alanyaspor evinde Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin zorlu mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Emre Akbaba atarken, Osmanlıspor'un golü ise 48. dakikada Ceyhun Gülselam'dan geldi.
Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor puanını 36'ya, Osmanlıspor ise 33'e yükseltti.
3. dakikada sol kanattan ileri çıkan Villafanez, Emre Akbaba'dan aldığı pasla topu Osmanlıspor ceza alanına doğru havalandırdı. Douglas'ın röveşatasında, top üstten auta gitti.
6. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı.
9. dakika Aytemiz Alanyaspor, orta çizgiden Welinton ile serbest vuruş kullandı. Ters kanattan hareketlenen Villafanez'in güçlükle dokunduğu topu, kaleci Karcemarskas son anda kontrol etti.
GOL 33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı.
Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
- 5.5.2018 21:07
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
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maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Toplam 5
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birisi süper olur.
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