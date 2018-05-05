Alanyaspor evinde Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    evinde ile 1-1 berabere kaldı

    Alanyaspor evinde Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı

    'in 32. haftasında Aytemiz sahasında 'u konuk etti. Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin zorlu mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.

    Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golünü 33. dakikada Emre Akbaba atarken, 'un golü ise 48. dakikada 'dan geldi.

    Bu sonucun ardından Aytemiz puanını 36'ya, Osmanlıspor ise 33'e yükseltti.

    3. dakikada sol kanattan ileri çıkan Villafanez, Emre Akbaba'dan aldığı pasla topu Osmanlıspor ceza alanına doğru havalandırdı. Douglas'ın röveşatasında, top üstten auta gitti.

    6. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı.

    9. dakika Aytemiz Alanyaspor, orta çizgiden Welinton ile serbest vuruş kullandı. Ters kanattan hareketlenen Villafanez'in güçlükle dokunduğu topu, kaleci Karcemarskas son anda kontrol etti.

    GOL 33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

    43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı.

    Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Öte yandan maçı Dışişleri Bakanı da izledi.

    1. 5.5.2018 21:07
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