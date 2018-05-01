Fernandes’ten kötü haber – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Fernandes’ten kötü haber

    Fernandes’ten kötü haber
    galibiyetiyle ligde kalma yolunda avantaj sağlayan , kritik Osmanlı maçı hazırlıklarına başlarken, yıldız sol kanat Junior Fernandes'ten kötü haberle sarsıldı. maçının ilk yarısında sol arka üst adalesinden sakatlanan Şilili futbolcunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. 29 yaşındaki Fernandes'in Sivas ve maçlarında yer almasının da belirsiz olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu Alanya'da 26 maçta 11 gol, 6 asist katkısı sağladı.
    1. 1.5.2018
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