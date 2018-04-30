Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes şoku
Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'un sol kanat oyuncusu Fernandes, sol arka üst adalesinden sakatlandı. Şilli futbolcu en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kayserispor maçının 36. dakikasında sakatlanarak yerini Efecan Karaca'ya bırakan Şilili futbolcunun bugün yapılan sağlık kontrolünde sol arka üst adalesinden yırtık tespit edildi. Kulübün sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Fernandes'in cumartesi günü oynanacak kritik Osmanlıspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Başarılı oyuncu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 24 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
- 30.4.2018 16:57
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Volkan Demirel: “Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”
Toplam 3
Yorum
fb.li sende çok sırlı değilsin kaptan. bence konuşma.
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Volkan Demirel: “Beşiktaş’ın bu tavrı futbolu gölgede bırakıyor”
Toplam 3
Yorum
revizyon şart bjk de. tolga kulübede bile takımına zarar veren bir adam..şenol hocayı anlamak ise mümkün değil..sanki 18 yaşında futbolcu gibi..
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Derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti | İşte maçın özeti
Toplam 5
Yorum
Taraftar Başkan ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN BAŞKANIMIZA... BÖYLE TARAFTAR GİBİ BAŞKAN YENİDEN SEÇİLMELİ... GS'ı DÜŞÜNMEYEN, YİYİCİLERDEN BIKTIK....
Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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