Metin Fahri Özçelik: "10 puan güme gitti" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Metin Fahri Özçelik: "10 puan güme gitti"

    Metin Fahri Özçelik: "10 puan güme gitti"
    yöneticisi Metin Fahri Özçelik, son dönemde hakemlerin yaptıkları hatalara tepki gösterdi. Özçelik, "En az 10 puanımız güme gitti. Sezonun 2'nci yarısında yaşadığımız hakem hataları inanılır gibi değil. Çok bariz, açık ve doğrudan sonuca endeksli hatalar yapıldı. Hem yönetimine, hem de MHK Başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. İnşallah artık hata yapılmaz" ifadelerini kullandı.
    1. 26.4.2018
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