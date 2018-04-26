Metin Fahri Özçelik: "10 puan güme gitti"
Alanyaspor yöneticisi Metin Fahri Özçelik, son dönemde hakemlerin yaptıkları hatalara tepki gösterdi. Özçelik, "En az 10 puanımız güme gitti. Sezonun 2'nci yarısında yaşadığımız hakem hataları inanılır gibi değil. Çok bariz, açık ve doğrudan sonuca endeksli hatalar yapıldı. Hem TFF yönetimine, hem de MHK Başkanı ve yönetimine sesleniyoruz. İnşallah artık hata yapılmaz" ifadelerini kullandı.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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