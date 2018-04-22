Yabancılar karması – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Yabancılar karması

    Yabancılar karması

    Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray mücadelesinde ilk 11'lere yabancı oyuncular damga vurdu.

    Aytemiz Alanyaspor- Galatasaray mücadelesinde ilk 11'lere yabancı oyuncular damga vurdu. Zorlu karşılaşmada ve kadrolarında sadece 3 yerli isme şans verdi. Emre Akbaba, ve Haydar Yılmaz dün akşam Türkleri ilk 11'de temsil etti. Geri kalan 19 futbolcuyu ise yabancılar oluşurdu.
    1. 22.4.2018
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