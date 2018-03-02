”Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı”
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, ”Gençlerbirliği deplasmanına bizim için ölüm kalım maçı olarak bakıyorum” dedi.
"Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı"
Tecrübeli file bekçisi Haydar Yılmaz, idman önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sakatlığının geçmesiyle takımla birlikte çalışmalara çıktığını aktaran Haydar Yılmaz, "Sakatlığı atlattım ve 3-4 gündür takımla beraber antrenmanlara katılıyorum. Daha öncesinde kaleci hocamızla çalışıyordum, takıma da dahil olunca sakatlığımın tamamen geçtiğini söyleyebiliriz. Hoca görev verirse de hazırım diyebilirim. Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı olarak bakıyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Gençlerbirliği son haftaların çıkış yapan bir takımı ama benim kendi düşüncem Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz ki bu Süper Lig'de ki tüm takımlar için geçerli. Çünkü takımımız çok iyi ayakları olan, hücuma iyi ve çabuk kalkan bir takımız. Onun için Gençlerbirliği'ni yenmeye gidiyoruz ki, bu maçı alacak güçteyiz ve elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorum. Yeni bir hoca geldi. Onunda bize iyi bir katkısı olacağını düşünüyorum. Frekanslarımız tuttu. Kısa süre olmasına rağmen takımda iyi değerlendirmede bulundu. Bize güzel şeylerden bahsetti. Söylediği şeyler gerçekten çok doğru" dedi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:57
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
”Gençlerbirliği deplasmanı bizim için ölüm kalım maçı” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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