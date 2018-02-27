Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Hikmet Karaman'la dün yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Süper Lig ekibi takımın başına tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal'ı getirdi.
Safet Susic'in ardından devre arasında Hikmet Karaman'la anlaşan Alanyaspor, Akdeniz ekibinin kötü gidişatı sonrası dün Karaman'la yolları ayırmıştı.
Bu gelişme sonrası Mesut Bakkal'la bir görüşme yapan Alanyaspor yönetimi, 53 yaşındaki teknik adamla bugün her konuda anlaşmaya vardı.
Öğlen saatlerinde tesisleri gezdiği öğrenilen Bakkal'la saat 15.00'te sözleşme imzalanması bekleniyor.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 14:50
-
Rodallega, Beşiktaş'ı boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
Boş geçmeyiz Rodallega bir atarsa biz üç atarız 2 atarsa biz altı atarız hesabı ona göre yapsınlar
-
Üç maçta zirve bizim
Toplam 36
Yorum
sam Bence 3 hafta sonra evinde tv izlersin gider çapina gore bir takim çalistirirsin bulursan Alanya olabilir tam sana gore
-
Vagner Love’a TEPKİ
Toplam 19
Yorum
Boş Transfer Vagner Efendi seni almakla hatamı ettik .Bence hata ettik Mahalle futbolcusundan farkın yok Şunu iyibil burası Beşiktaş Kadıköy karşıda kald
Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.