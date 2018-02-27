Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi

Safet Susic'in ardından devre arasında Hikmet Karaman'la anlaşan Alanyaspor, Akdeniz ekibinin kötü gidişatı sonrası dün Karaman'la yolları ayırmıştı.

Bu gelişme sonrası Mesut Bakkal'la bir görüşme yapan Alanyaspor yönetimi, 53 yaşındaki teknik adamla bugün her konuda anlaşmaya vardı.

Öğlen saatlerinde tesisleri gezdiği öğrenilen Bakkal'la saat 15.00'te sözleşme imzalanması bekleniyor.