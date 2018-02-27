Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'da dönemi

    Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi

    'la dün yolları ayıran Aytemiz 'da yeni teknik direktör belli oldu. ekibi takımın başına tecrübeli teknik adam 'ı getirdi.

    Safet Susic'in ardından devre arasında 'la anlaşan , Akdeniz ekibinin kötü gidişatı sonrası dün Karaman'la yolları ayırmıştı.

    Bu gelişme sonrası 'la bir görüşme yapan Alanyaspor yönetimi, 53 yaşındaki teknik adamla bugün her konuda anlaşmaya vardı.

    Öğlen saatlerinde tesisleri gezdiği öğrenilen Bakkal'la saat 15.00'te sözleşme imzalanması bekleniyor.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:50
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