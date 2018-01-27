Alanyaspor, Bursa'yı 'Love'sız devirdi!

Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı ve 13. dakikada Moussa Sow'un pasıyla sağ kanattan ceza alanı içine giren Yusuf Erdoğan'ın yerden çıkardığı topa Bogdan Stancu bekletmeden vurdu. Üst direğe çarpan top kale çizgisini geçerek ağlarla buluştu. Bursaspor bu golle 1-0 öne geçti.

Bu gole ilk yarının son dakikasında Efecan Karaca yanıt verdi. Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes, Abdullahi Shehu'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Takım arkadaşı Efecan Karaca'nın yüzüne çarpan top kaleci Harun Tekin'i yanılttı ve ağlarla buluştu. Bu golle ev sahibi ekip devre arasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 59. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza alanı sol çaprazında kontrol eden Junior Fernandes sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kaleci Harun Tekin'in üzerinden geçti ve ağlarla buluştu. Alanyaspor bu golle 2-1 öne geçti.

EMRE AKBABA SKORU BELİRLEDİ

62. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza alanı hemen dışında topla buluşan Emre Akbaba sol ayağıyla uerde vuruşunu yaptı. Savunmada William Troost-Ekong'un ayağına çarpan top kaleci Harun Tekin'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Bu golle Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Bursaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi ekip puanını 21 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Yeşil-beyazlılar ise 25 puanla 9. sırada kaldı.