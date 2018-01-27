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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    , Bursa'yı 'Love'sız devirdi!

    Alanyaspor, Bursa'yı 'Love'sız devirdi!

    'in 19. hafta maçında Aytemiz , 'u ağırladı. Bol gollü ve tempolü geçen mücadeleyi Alanyaspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri , ve kaydetti. Bursaspor'un tek golünü ise kaydetti.

    Mücadeleye konuk ekip hızlı başladı ve 13. dakikada 'un pasıyla sağ kanattan ceza alanı içine giren Yusuf Erdoğan'ın yerden çıkardığı topa bekletmeden vurdu. Üst direğe çarpan top kale çizgisini geçerek ağlarla buluştu. bu golle 1-0 öne geçti.

    Bu gole ilk yarının son dakikasında yanıt verdi. Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan , Abdullahi Shehu'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Takım arkadaşı Efecan Karaca'nın yüzüne çarpan top kaleci 'i yanılttı ve ağlarla buluştu. Bu golle ev sahibi ekip devre arasına 1-1 eşitlikle girdi.

    İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı. 59. dakikada Bursaspor savunmasının uzaklaştırdığı topu ceza alanı sol çaprazında kontrol eden Junior Fernandes sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kaleci Harun Tekin'in üzerinden geçti ve ağlarla buluştu. bu golle 2-1 öne geçti.

    EMRE AKBABA SKORU BELİRLEDİ
    62. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza alanı hemen dışında topla buluşan sol ayağıyla uerde vuruşunu yaptı. Savunmada William Troost-Ekong'un ayağına çarpan top kaleci Harun Tekin'in uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu. Bu golle Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Alanyaspor, Bursaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi ekip puanını 21 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Yeşil-beyazlılar ise 25 puanla 9. sırada kaldı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:32
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