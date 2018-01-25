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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    , Benficalı yıldızla sözleşme imzaladı

    Alanyaspor, Benficalı yıldızla sözleşme imzaladı

    Emre Akbaba transferi için Medipol Başakşehir'le görüşme halinde olan Aytemiz , kulübünden orta saha oyuncusu Brezilyalı 'yu kiralık olarak renklerine kattı.

    Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve katıldı. Kulüple 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşan 'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu 24 yaşındaki Filipe Augusto, kendini Aytemiz Alanyaspor renklerine bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

    'HAYIRLI OLSUN'
    Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Brezilya'dan orta saha oyuncusu Filipe Augusto'yu 1.5 yıllığına kiraladık. Kendisine hoş geldin diyoruz. Kaza bela geçirmeden iyi bir sezon geçirmesi dileğiyle, inşallah kulübümüze faydalı bir futbolcu olacak, orta sahadaki eksikliğimizi giderecektir. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

    'GÜÇ KATARIM'
    Filipe Augusto ise "Buraya geldiğim için mutluyum. Bu fırsat verildiği için kendimi iyi ve özgüvenli hissediyorum. Umarım Aytemiz Alanyaspor için sahada elimden geleni yapıp, faydalı olacağım. Welinton, Vagner Love ve Fernandes ile daha önce konuştum, buradayız. Umarım adaptasyon süresince bana yardımcı olurlar ve ben de güçlerine güç katarım" diye konuştu.
    Genç futbolcu daha önce ülkesinde EC Bahia, Avrupa'da Rio Ave FC, Valencia, Braga ve Benfica formalarını terletti.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:28
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