Erkan Zengin ve Augusto bombası
Transferde sessiz kalan Alanya, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-yeşillilerin, Eskişehir'den ayrılan 32 yaşındaki sol kanat Erkan Zengin ve Benfica'nın Brezilyalı ön liberosu Filipe Augusto'yla anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Es-Es'le anlaşarak ayrılan Erkan, TFF 1. Lig'de 13 maçta 3 asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında Rio Ave'den transfer edilen 24 yaşındaki Augusto ise bu sezon 14 maçta 892 dakika görev alırken, gol ya da asist yapamadı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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