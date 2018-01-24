CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ve Augusto bombası

    Erkan Zengin ve Augusto bombası
    Transferde sessiz kalan Alanya, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Turuncu-yeşillilerin, Eskişehir'den ayrılan 32 yaşındaki sol kanat ve Benfica'nın Brezilyalı ön liberosu Filipe Augusto'yla anlaştığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Es-Es'le anlaşarak ayrılan Erkan, TFF 1. Lig'de 13 maçta 3 asist yaptı. Geçen sezonun devre arasında Rio Ave'den transfer edilen 24 yaşındaki Augusto ise bu sezon 14 maçta 892 dakika görev alırken, gol ya da asist yapamadı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erkan Zengin ve Augusto bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN