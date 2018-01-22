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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'Alanya düşmeyecek'

    'Alanya düşmeyecek'
    Haftayı 3-2'lik mağlubiyetiyle kapatan Aytemiz 'da teknik direktör camiaya seslendi. Deneyimli çalıştırıcı "Kötü oynamıyorduk ancak çok basit goller yedik. İlerleyen haftalarda toparlayacağımızı düşünüyorum. Alanyaspor düşmeyecek" dedi. Hikmet Karaman taraftardan destek istedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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