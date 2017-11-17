 Efecan'a sürpriz kutlama – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Efecan'a sürpriz kutlama

    Efecan'a sürpriz kutlama

    Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca'nın yaş günü antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kutlandı.

    Turuncu yeşilli takımın emektar futbolcularından Efecan Karaca, dün yapılan sürpriz bir kutlamayla 28 yaşına girdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman sonrası toplanan Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, Efecan Karaca'nın yaş günü için kutlama yaptı. Tesis restoranına getirilen pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Efecan'a pastanın ilk dilimini, kaleci Haydar Yılmaz ikram etti. Daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşları Efecan'ı tebrik etti.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:05
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