Efecan'a sürpriz kutlama

Turuncu yeşilli takımın emektar futbolcularından Efecan Karaca, dün yapılan sürpriz bir kutlamayla 28 yaşına girdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman sonrası toplanan Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, Efecan Karaca'nın yaş günü için kutlama yaptı. Tesis restoranına getirilen pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Efecan'a pastanın ilk dilimini, kaleci Haydar Yılmaz ikram etti. Daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşları Efecan'ı tebrik etti.