Efecan'a sürpriz kutlama
Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca'nın yaş günü antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kutlandı.
Turuncu yeşilli takımın emektar futbolcularından Efecan Karaca, dün yapılan sürpriz bir kutlamayla 28 yaşına girdi. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman sonrası toplanan Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, Efecan Karaca'nın yaş günü için kutlama yaptı. Tesis restoranına getirilen pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Efecan'a pastanın ilk dilimini, kaleci Haydar Yılmaz ikram etti. Daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşları Efecan'ı tebrik etti.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:05
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Menajer saldırısı!
Toplam 1
Yorum
uzman menajer boşuna transfer yapıpta masraf yapmayın bu saatten sonra bi halt olmaz.başını biraz kaldırsan ince ince doğrarlar çünkü suni şampiyon belli
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 17
Yorum
sadık bırak zevzeklikleri sen git atari veya comodore oyna nasılsa o dönemdesin kafa olarakta futbol olarakta.egon bencilliğin 1000 yıl önde ama
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Fırtına'da Sosa şoku
Toplam 2
Yorum
tsssss canı isterse oynasın ona verilen parayı yusuf la abdulkadir e verin daha iye
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