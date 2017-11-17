Alanyaspor’da gövde gösterisi

ALANYASPOR'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel onuruna yemek verdi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Pazar günkü Y.Malatyaspor karşılaşması çok önemli. Hep birlikte inşallah orada olacağız. Alanyaspor'u daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.