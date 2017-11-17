Alanyaspor’da gövde gösterisi
ALANYASPOR'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel onuruna yemek verdi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Pazar günkü Y.Malatyaspor karşılaşması çok önemli. Hep birlikte inşallah orada olacağız. Alanyaspor'u daha iyi yerlere getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 3
Yorum
Ex Adam bos zamaninda istedigini yapar.
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Galatasaray'a 92 milyon TL'lik teklif!
Toplam 6
Yorum
theteaser aynısını yazmak için girdim.. son anda farkettim yorumunu :))
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Ali Palabıyık, Galatasaray’a iyi geliyor
Toplam 5
Yorum
Aslan HIC BIR HAKEMDEN YANCILIK BEKLEMIYORUZ TARAFSIZ OLSUNLAR YETER
Alanyaspor’da gövde gösterisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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