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Aktüel Haberler (23.08.23)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında bugün saat 18.00'de Yunanistan ile karşılaşacak.

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Aktüel Haberler (23.08.23)

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'na Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı verileceğini açıkladı. Bu unvan ülkenin spordaki en yüksek unvanı.

Voleybol Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi. Camejo, 2020-21 sezonunda Ziraat'te oynamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017-2018 döneminden bu yana 4 bin 747'si erkek, 2 bin 744'ü kız olmak üzere toplam 7 bin 491 öğrencimizin Sportif Yetenek Taraması'ndan geçtiğini duyurdu.

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