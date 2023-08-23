Aktüel Haberler (23.08.23)

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, FIFA Kadınlar Dünya Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'na Kraliyet Spor Üstün Liyakat Nişanı verileceğini açıkladı. Bu unvan ülkenin spordaki en yüksek unvanı.

Voleybol Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankkart, kadrosunu smaçör Oreol Camejo ile güçlendirdi. Camejo, 2020-21 sezonunda Ziraat'te oynamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017-2018 döneminden bu yana 4 bin 747'si erkek, 2 bin 744'ü kız olmak üzere toplam 7 bin 491 öğrencimizin Sportif Yetenek Taraması'ndan geçtiğini duyurdu.