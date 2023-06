Aktüel Haberler (25.06.2023)

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında sayılan Lionel Messi, 36 yaşına bastı. Arjantinli yıldız önceki gün yaş gününe rastlayan Maxi Rodriguez'in jübile maçında sahne aldı. Arjantin Milli Takımı formasıyla, kariyerine başladığı Newell's Old Boys takımına karşı oynadı. Tangocuların birbirinden ünlü yıldızlarının sahne aldığı geceye her zaman olduğu gibi Lionel Messi damga vurdu.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Mücadele öncesinde Messi'nin sahaya çıkış anı görülmeye değerdi. 42 bin futbolsever, ülke kahramanını karşılarında gördüklerinde yer yerinden oynadı. Tribünleri dolduran taraftarlar, Messi'nin 36. yaşını kutladılar. Messi de saha içinde resital sunarak cevabını verdi. Arjantinli, geride bıraktığımız sezon biter bitmez PSG ile kontratını noktalamıştı. Yeni sezonda kariyerini Busquets ile birlikte Miami'de sürdürecek.

EFİANAYİ ALİAĞA'DA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, oyun kurucu David Efianayi'yi kadrosuna kattı. geçen sezon İsrail'de Hapoel Be'er Sheva forması giyen 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, 16,5 sayı ve 4,3 asist ortalaması yakalamıştı.

İPEK İSVEÇ'TE TARİH YAZDI

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı. Milli tenisçi, finalde Avustralyalı Astra Sharma ile karşılaştı. Maçı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan İpek, W40 düzeyinde ilk, toplamda beşinci tekler zaferini elde etti.

BROZOVIC ARABİSTAN'DA

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Marcelo Brozovic için Inter'le el sıkıştı. İtalyan ekibinin bu transferden 23 milyon euro kazanacağı bildirildi. 30 yaşındaki Hırvat orta saha ile yıllık 20 milyon euro'dan 3 senelik kontrat imzalanacak. Al Nassr ayrıca Ziyech'te de mutlu sona yakın.

GVARDİOL CİTY'YE REKORLA GİDECEK!

Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol, geleceğiyle ilgili beklenen kararı verdi. 21 yaşındaki oyuncu Manchester City ile el sıkıştı. İngiliz ekibi, bunun üzerine Leipzig'le pazarlıklara başladı. 100 milyon euro'ya gitmesi beklenen Gvardiol, tarihin en pahalı stoperi olacak.

DENİZ PODYUMU SEVDİ

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 8. ayağını üçüncü sırada tamamladı. Üst üste üçüncü yarışta podyumda yer alan Deniz, sürücüler klasmanında 94 puanla 5. sırada bulunuyor.

ERKAN YILMAZ EFES'TE

Anadolu Efes, Erkan Yılmaz'ı kadrosuna dahil etti. Türk Telekom'da forma giyen 25 yaşındaki basketbolcu 2 yıllık imzayı attı. 3 numara pozisyonunda oynayan Erkan geçen yıl 7,4 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,7 asist ortalaması yakaladı.

SUTOPU TAKIMI ŞAMPİYONADA

A Milli Kadın Sutopu Takımı, İsrail'de düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen elemelerde ay-yıldızlılar, B Grubu'nda 6 puanla 2. sırada yer aldı. 2024 Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3-16 Ocak tarihlerinde İsrail'de yapılacak.