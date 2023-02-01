Aktüel Haberler (01.02.2023)

THY Avrupa Ligi'nde son iki maçından yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, 22. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, 20.30'da başlayacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 21 maçta 10 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 10. sırada girdi. 12 galibiyet ve 9 yenilgi alan Zalgiris, 7. basamakta. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı, Anadolu Efes 86-60 kazanmıştı.

THY İTALYA'DA AVANTAJ ARIYOR

Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası play-off turunda saat 22.30'da İtalyan temsilcisi Busto Arsizio'ya konuk olacak. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise 7 Şubat Salı günü yapılacak.

BARÇA'NIN STADI TÜRKLER'E!

Barcelona'nın stadı Spotify Nou Camp'ın yenilenmesi için Limak ile kontrat imzalandı. Limak Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Barcelona Başkanı Joan Laporta, Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve Barselona Başkonsolosu Selen Evcit imza töreninde yer aldı. Çalışmalar, haziran ayında başlayarak 3 yıl içinde tamamlanacak. Güneş panelleri yerleştirilecek stadın kapasitesi 105 bine çıkacak.

İspanya'da uluslararası alt kategorilerdeki futbol maçlarında şike olduğu iddialarıyla 23 kişi gözaltına alındı. Aralarında futbolcuların da olduğu suç örgütünün 500 bin euro'dan fazla gelir elde ettiği bildirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Konyaspor, Alman Gavin Schilling ile sözleşme imzaladı. Limoges forması giyen 27 yaşındaki 2.06 metrelik basketbolcu, forvet pozisyonunda oynuyor.

Bayern Münih, Manchester City'den Portekizli sağ bek Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki oyuncu opsiyonlu kiraladı. 70 milyon euro ödenirse sezon sonunda tapusu alınacak.