Aktüel haberleri (19.01.2023)

Nadal şoku

Sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'da Nadal, 2 Tur'da elendi. İspanyol raket, ABD'li Mackenzie McDonald'a 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle boyun eğdi. Nadal 2. sette sakatlık yaşadı.

Çelik'ten yeni rekor

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli atlet Mehmet Çelik eğitimini sürdürdüğü ABD'de yeni bir rekor kırdı. Çelik 800 metrede 1,48,23 derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı ve büyük alon Türkiye rekorunu yeniledi.



Tepki çekti

LA Liga, Kulüpler Dünya Kupası'nın 32 takımla oynanmasına karşı. Bu durumu da CAS'a taşıdı: FIFA'nın belli bir zümreyi önde tuttuğu, zaten yoğun maç fikstürüne gereksiz bir yük bineceğini gösterdi.



Bravo Melisa

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Melisa Ercan, J300 Trarolgon Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı. Melis, Rus Mirra Andreeva'yı 2-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle yendi.



Yaşı 23'müş

B. Dortmund'un genç yıldızı Moukoko'nun gerçek yaşı ortaya çıktı. 18 yaşında sanılan genç futbolcunun gerçek adının Youssafa Mohamadou olduğu ortaya çıktı. Gerçek yaşı ise 23...



Dev harekat

Arsenal yeni bir atakta. Kırmızı-beyazlı ekip Roma'nın forveti Zaniolo'yu gündemine aldı. Arsenal'in başarılı golcüyü 40 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralayacağı öğrenildi.