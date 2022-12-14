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Aktüel haberleri (13.12.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberleri (13.12.2022)

CEV Cup Erkekler son 16 turu rövanşında Arkas, bugün 22.30'da İtalya'dan Valsa Group'a konuk olacak. Temsilcimiz, ilk maçta İzmir'de 3-0 mağlup olmuştu. Arkas, çeyrek finale yükselmek için rakibini avantajlı setlerle 3-0 yenmesi gerekiyor.


Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda bugün İngiltere'den London Lions'u ağırlayacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.


Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bugün İspanya'dan S.Bilbao'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak. Temsilcimiz, ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 2., Bilbao ise lider durumda.


Vakıfbank, Giovanni Guidetti ile olan kontratını 3 yıl daha uzattı. Sarı-siyahlılar, 15 yıldır takımın başındaki ve geçtiğimiz haftalarda Milli Takım'la yolları ayrılan İtalyan başantrenörle devam edecek.

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