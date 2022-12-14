Aktüel haberleri (13.12.2022)

CEV Cup Erkekler son 16 turu rövanşında Arkas, bugün 22.30'da İtalya'dan Valsa Group'a konuk olacak. Temsilcimiz, ilk maçta İzmir'de 3-0 mağlup olmuştu. Arkas, çeyrek finale yükselmek için rakibini avantajlı setlerle 3-0 yenmesi gerekiyor.



Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda bugün İngiltere'den London Lions'u ağırlayacak. Karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Başkent ekibi, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.



Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bugün İspanya'dan S.Bilbao'yu ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak. Temsilcimiz, ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 2., Bilbao ise lider durumda.



Vakıfbank, Giovanni Guidetti ile olan kontratını 3 yıl daha uzattı. Sarı-siyahlılar, 15 yıldır takımın başındaki ve geçtiğimiz haftalarda Milli Takım'la yolları ayrılan İtalyan başantrenörle devam edecek.