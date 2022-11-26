Haberler Aktüel Ürünler Aktüel haberleri (26.11.2022)

Aktüel haberleri (26.11.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Aktüel haberleri (26.11.2022)

Arnavutluk'u 140-44 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, yarın 18.00'de Slovenya'yla karşılaşacak.


Glazer ailesinin satmaya hazırlandığı M. United'e Apple talip oldu. ManU, 5.8 milyar sterlin veya daha yüksek bir bedelle satılırsa dünyanın en pahalı futbol takımı unvanını alacak.


Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'den Asensio'yu transfer etmek için harekete geçti. Kontratı bitecek 26 yaşındaki oyuncuyla Dünya Kupası sonrasında görüşülecek.


Türkiye-Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 maç var. Program: 13.00: Bahçeşehir Koleji- Bursaspor, 15.30: Beşiktaş- Türk Telekom, 18.00: Karşıyaka- Merkezefendi.


Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta tek maçla başlayacak. Geçen hafta derbide G.Saray'ı deviren F.Bahçe, saat 14.00'te Kuzeyboru'ya konuk olacak.


FİLEDE AÇILIŞ FENER'DEN
Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta ilk maçında F.Bahçe, deplasmanda Hatay BŞB'yi 3-1 yendi. Günün programı: 14.30:
Spor Toto-Altekma, 15.00: Hekimoğlu- Cizre, G.Saray- Türşad, 15.30 Plevne-Bursa, 16.00: Arkas- Develi, 18.00: Halkbank-Ziraat Bankkart.


GUİDETTİ: ARTIK TARAFTARIM
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevinden ayrılan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, bundan sonra Türkiye'nin en iyi taraftarlarından biri olacağını söyledi. Guidetti, "5 yıl içinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Bundan sonra en iyi taraftarlardan biri olacağım" dedi

DİĞER
Son dakika haberleri: Enner Valencia Dünya Kupası’nda herkesin diline dolandı! Fenerbahçeli yıldız Hollanda - Ekvador maçında bir kez daha tarihe geçti...
Köşe kapmaca! Metin Hara ile ayrılan Hilal Altınbilek yeni sevgilisi ile gazetecilere gözükmemek için ecel terleri döktü
F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor
G.Saray'a İngiliz sol bek! Mata devrede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberleri (19.11.2022)
Aktüel haberleri (17.11.2022)
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "Satılırsa şampiyonluk zora girer" Olay yorum! "Satılırsa şampiyonluk zora girer" 07:41
Anadolu Efes deplasmanda güldü! Anadolu Efes deplasmanda güldü! 01:21
Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil 01:03
F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor F.Bahçe'den Sanchez hamlesi! Pedro'nun yerine geliyor 01:02
Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil Ergin Ataman: Bu atmosferde kazanmak kolay değil 01:02
Anadolu Efes deplasmanda güldü! Anadolu Efes deplasmanda güldü! 00:34
Daha Eski
İsmet Taşdemir: Mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi İsmet Taşdemir: Mağlubiyet serisini kırmamız bizim için iyiydi 00:00
Giray Bulak: İyi bir maç oldu Giray Bulak: İyi bir maç oldu 23:57
Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı! Batshuayi Avrupa'yı peşine taktı! 23:09
Yılın transferi dendi! Devre arasında gidiyor Yılın transferi dendi! Devre arasında gidiyor 22:46
Bodrumspor Denizli deplasmanında takıldı! Bodrumspor Denizli deplasmanında takıldı! 22:16
Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu! Sivasspor'un kamp kadrosu belli oldu! 22:19