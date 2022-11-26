Aktüel haberleri (26.11.2022)

Arnavutluk'u 140-44 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlılar, yarın 18.00'de Slovenya'yla karşılaşacak.



Glazer ailesinin satmaya hazırlandığı M. United'e Apple talip oldu. ManU, 5.8 milyar sterlin veya daha yüksek bir bedelle satılırsa dünyanın en pahalı futbol takımı unvanını alacak.



Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'den Asensio'yu transfer etmek için harekete geçti. Kontratı bitecek 26 yaşındaki oyuncuyla Dünya Kupası sonrasında görüşülecek.



Türkiye-Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün 3 maç var. Program: 13.00: Bahçeşehir Koleji- Bursaspor, 15.30: Beşiktaş- Türk Telekom, 18.00: Karşıyaka- Merkezefendi.



Misli.com Sultanlar Ligi'nde 8. hafta tek maçla başlayacak. Geçen hafta derbide G.Saray'ı deviren F.Bahçe, saat 14.00'te Kuzeyboru'ya konuk olacak.



FİLEDE AÇILIŞ FENER'DEN

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta ilk maçında F.Bahçe, deplasmanda Hatay BŞB'yi 3-1 yendi. Günün programı: 14.30:

Spor Toto-Altekma, 15.00: Hekimoğlu- Cizre, G.Saray- Türşad, 15.30 Plevne-Bursa, 16.00: Arkas- Develi, 18.00: Halkbank-Ziraat Bankkart.



GUİDETTİ: ARTIK TARAFTARIM

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevinden ayrılan İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, bundan sonra Türkiye'nin en iyi taraftarlarından biri olacağını söyledi. Guidetti, "5 yıl içinde elimden gelenin en iyisini yaptım. Bundan sonra en iyi taraftarlardan biri olacağım" dedi