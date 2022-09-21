Aktüel haberleri (20.09.2022)

DAĞISTANLI İÇİN TÖREN

Vefat eden 15. ve 16. Dönem Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için dün Meclis'te tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu de katıldı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında ise 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştı.



NEJC'LE YENİ SÖZLEŞME

Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Frank Nejc'in sözleşmesini uzattı. Federasyondan yapılan açıklamada, 3 yıldır milli takımı çalıştıran Nejc'in sözleşmesinin 1 yıl daha yenilendiği belirtildi.



UEFA'DAN RUSYA'YA MEN

UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini açıkladı. UEFA'nın resmi internet sitesinden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair yapılan açıklamada, 28 Şubat ve 15 Temmuz tarihlerinde alınan kararlarla, takımları UEFA organizasyonlardan men edilen Rusya'nın EURO 2024'te de yer almayacağı aktarıldı. Rusya Futbol Federasyonu da, milli takımın EURO 2024'e katılmayacağını duyurdu.



2026 BİZİM OLACAK!

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istediklerini söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bize büyük destek verdi. Dünya Şampiyonası yüzde 90 Türkiye'de olacak" dedi.



NADAL'A 'KRAL' ÖDÜL

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "Olağanüstü ve örnek kişiliğiyle İspanya'nın imajını ABD'de en iyi şekilde yansıttığı" gerekçesiyle verilen ödülü, İspanya Kralı 6. Felipe'nin elinden aldı. Kral 6. Felipe, Nadal'a verilen "Kraliyet Yolu Ödülü'' nedeniyle İspanyol tenisçinin yıldız bir sporcu olduğunu söyledi.



CİZRE SET VERMEDİ

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi. Cizre Belediyespor, bugün Kosova'nın KV Peja takımıyla yapacağı maçı da kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılacak.