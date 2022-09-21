Haberler Aktüel Ürünler Aktüel haberleri (20.09.2022)

Aktüel haberleri (20.09.2022)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Aktüel Ürünler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Aktüel haberleri (20.09.2022)

DAĞISTANLI İÇİN TÖREN

Vefat eden 15. ve 16. Dönem Samsun Milletvekili ve eski milli güreşçi Mustafa Dağıstanlı için dün Meclis'te tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu de katıldı. Olimpiyat ve dünya şampiyonu, eski milletvekili Mustafa Dağıstanlı, 1956 ve 1960 yıllarında 2 kez olimpiyat şampiyonluğu yaşarken; 1954, 1957 ve 1959 yıllarında ise 3 kez dünya güreşinin zirvesinde yer almıştı.


NEJC'LE YENİ SÖZLEŞME
Türkiye Kayak Federasyonu, Kayakla Atlama Milli Takımı Başantrenörü Frank Nejc'in sözleşmesini uzattı. Federasyondan yapılan açıklamada, 3 yıldır milli takımı çalıştıran Nejc'in sözleşmesinin 1 yıl daha yenilendiği belirtildi.


UEFA'DAN RUSYA'YA MEN
UEFA, Rusya'nın EURO 2024'ten men edildiğini açıkladı. UEFA'nın resmi internet sitesinden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na dair yapılan açıklamada, 28 Şubat ve 15 Temmuz tarihlerinde alınan kararlarla, takımları UEFA organizasyonlardan men edilen Rusya'nın EURO 2024'te de yer almayacağı aktarıldı. Rusya Futbol Federasyonu da, milli takımın EURO 2024'e katılmayacağını duyurdu.


2026 BİZİM OLACAK!
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2026 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak istediklerini söyleyerek "Cumhurbaşkanımız bize büyük destek verdi. Dünya Şampiyonası yüzde 90 Türkiye'de olacak" dedi.


NADAL'A 'KRAL' ÖDÜL
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "Olağanüstü ve örnek kişiliğiyle İspanya'nın imajını ABD'de en iyi şekilde yansıttığı" gerekçesiyle verilen ödülü, İspanya Kralı 6. Felipe'nin elinden aldı. Kral 6. Felipe, Nadal'a verilen "Kraliyet Yolu Ödülü'' nedeniyle İspanyol tenisçinin yıldız bir sporcu olduğunu söyledi.


CİZRE SET VERMEDİ
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizre Belediyespor, Moldova'nın DOR Chisina takımını 3-0 yendi. Cizre Belediyespor, bugün Kosova'nın KV Peja takımıyla yapacağı maçı da kazandığı takdirde Challenge Kupası'na katılacak.

DİĞER
Yusuf Demir tartışmalarına o da eklendi! Vedat Muriqi’den olay yorum…
Ekonomik çapkın! Cem Belevi, İrem Derici'nin iade ettiği kolyeyi yeni sevgilisi Bircan Bali'ye verdi
Çok konuşulacak iddia! Efsaneler Terim'e sırt çevirdiler
Ferdi'ye 3 talip! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aktüel haberleri (20.09.2022)
Avrupa’nın en iyilerinden!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Başkan Erdoğan Infantino'yu kabul etti
Meksika'daki depremde bilanço ağırlaşıyor!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" G.Saray'a sürpriz öneri! "Uçuk bir fikir değil" 07:42
Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" Toroğlu'dan Kalkavan'a sert eleştiri! "Kabiliyeti yok" 07:02
Denswil ve Hugo Denswil ve Hugo 06:11
Berkan sola! Berkan sola! 00:54
Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? Türk kimliği ortaya çıktı! Şimdi ne olacak? 00:00
Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih Ve Jorge Jesus imzalıyor! İşte o tarih 00:00
Daha Eski
Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! Roberto Carlos'tan flaş F.Bahçe itirafı! 00:00
Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... Almanya'da gündem Berisha' Bayern'i yıktı ve... 00:00
UEFA'dan Rusya'ya şok UEFA'dan Rusya'ya şok 00:00
F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede F.Bahçe'den müthiş istatistik! O alanda zirvede 23:59
Beşiktaş Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken detay Beşiktaş Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken detay 23:59
Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! Sevilla'dan flaş Marcao açıklaması! 23:59